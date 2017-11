‘We willen hem de komende vijftien jaar hier bij Liverpool houden’

Liverpool neemt het zaterdagmiddag op tegen Southampton en waarschijnlijk staat Joe Gomez in de basisopstelling van the Reds. De twintigjarige verdediger, die afgelopen dinsdag imponeerde door Neymar van het scoren te beletten bij de oefeninterland van Engeland tegen Brazilië, wordt zeer gewaardeerd door zijn manager Jürgen Klopp.

Gevraagd of Gomez er klaar voor is om regelmatig centraal in de verdediging van Liverpool opgesteld te worden, reageert Klopp bevestigend: "Daar is geen twijfel over. Joe weet van zijn kleine verbeterpunten, maar hij is nog steeds jong. Hij moet op veel gebieden nog verbeteren, maar natuurlijk is hij er klaar voor. Hij is een fantastische speler."

"Hij was geblesseerd in een tijd waarin jonge mensen fysiek juist een groei doormaken, dat is een medisch iets. We willen hem nog voor komende vijftien jaar hier hebben", aldus de Duitse oefenmeester, geciteerd door Sky Sports. Klopp gaat op de persconferentie ook in op het feit dat Liverpool in de laatste vier wedstrijden tegen Southampton niet heeft weten te scoren.

"Het boeit mij niet hoelang we al niet hebben gescoord, ik weet gewoon dat het moeilijk gaat worden om tegen ze te winnen. Maar het is mogelijk. Er is in principe niets dat ons tegenhoudt. Bijna de gehele selectie is fit. Oké, het is vlak na de interlandperiode, maar dan nog zijn we goed voorbereid om het duel te winnen", aldus Klopp.