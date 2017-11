‘Natuurlijk is het lekker dat ik weer heb gescoord en af ben van alle verhalen’

Luuk de Jong wist lange tijd niet tot scoren te komen, maar nadat de spits twee weken geleden tegen FC Twente (4-3) al het net wist te vinden, maakte de aanvaller van PSV ook bij het Nederlands elftal een doelpunt in de oefeninterland in en tegen Roemenië (0-3). De Jong is opgelucht dat de focus nu minder op zijn goals komt te liggen.

"Natuurlijk is het lekker dat ik weer heb gescoord en nu even af ben van alle verhalen, al moet je je daar ook niet al te druk over maken", zegt De Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Bij Oranje balen we allemaal nog enorm dat we het WK missen. Nu gaat de focus weer op PSV en wij hebben zondag een pittige wedstrijd af te werken in Zwolle."

Trainer Phillip Cocu zegt in aanloop naar het duel met PEC Zwolle tevreden te zijn over De Jong. Het is echter afwachten of hij in de basis staat, ook omdat Steven Bergwijn weer fit is. "Luuk de Jong speelt altijd een rol in mijn afwegingen", aldus Cocu. "Het is een goede en belangrijke speler voor ons. Ik ben blij voor hem dat hij nu weer heeft gescoord en bij het Nederlands elftal ook. Hij krijgt dan weer een kans, komt erin en weet te scoren. De wereld ziet er voor hem weer heel anders uit dan een half jaar geleden."