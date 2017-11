Bayern onderhandelde over ‘man van tien miljoen’: ‘Er is gesproken’

Jupp Heynckes bevestigt dat Bayern München interesse heeft in Sandro Wagner. De aanvaller van TSG Hoffenheim is in beeld om vanaf de winterstop de stand-in te worden van Robert Lewandowski, die zelf overigens op zo’n aanwinst heeft aangedrongen. Wagner ligt momenteel nog tot de zomer van 2020 vast bij Hoffe.

“Je moet vooral geduldig blijven. Als je met een speler wil onderhandelen die nog een doorlopend contract heeft, dan moet je met de club praten en dat is gebeurd. Hasan Salihamidzic (sportief directeur, red.) heeft met collega Alexander Rosen gesproken om de mogelijkheden te onderzoeken. Wagner is een Duits international en transfers van dat soort gasten zijn normaal gesproken erg moeilijk in de winter”, aldus Heynckes.

“We moeten eerst voor ogen hebben of en bij welke voorwaarden een transfer mogelijk is. Wagner heeft zich in ieder geval goed ontwikkeld en ik denk dat Hoffenheim erg blij met hem is. Zijn familie woont in Unterhaching bij München en zijn vrouw verwacht hun derde kindje. Veel dingen kunnen een rol spelen…”, zo wordt de trainer op de persconferentie geciteerd door de Duitse media, daags voor de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg.

Volgens BILD hanteert Hoffenheim overigens een vraagprijs van tien miljoen euro, maar de Süddeutsche Zeitung meldt weer dat dat de bodemprijs is en dat de club absoluut een hoger bedrag wil ontvangen voor de zevenvoudig A-international van die Mannschaft. Wagner komt overigens uit de jeugdopleiding van Bayern, maar verder dan acht wedstrijden in het eerste elftal van der Rekordmeister kwam hij niet.