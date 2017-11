Voormalig United-speler ingewijd als priester: ‘Ik kocht huizen uit verveling’

Philip Mulryne speelde jarenlang professioneel voetbal bij onder meer Manchester United, Norwich City en Cardiff City, maar de voormalig middenvelder voelde zich steeds minder comfortabel met de levensstijl die hij hanteerde. Mulryne besloot het roer om te gooien en koos ervoor om priester te worden: "Ik was gewoon leeg van binnen."

Afgelopen juli werd de 39-jarige Mulryne, die in 1997 zijn debuut maakte voor the Red Devils onder Sir Alex Ferguson, ingewijd als rooms-katholieke priester in Dublin. De Noord-Ier verdiende bij United bijna 700.000 euro per jaar, maar naarmate Mulryne ouder werd, werd hij steeds ongelukkiger, zo vertelt hij in gesprek met The Times.

"Ik hield niet van de verstrikkingen die het voetbal met zich meebracht: het geld, de nachtclubs en de aandacht van vrouwen. Hoewel dat wel voor even fijn was, werd ik in mijn eind twintig erg ongelukkig. Ik hield van het spelletje, van de training. De levensstijl bracht me plezier, maar slechts voor even. Ik kocht drie of vier auto's per jaar, omdat ik verveeld was en altijd meer wilde. Hetzelfde gold voor kleren en huizen."

"Ik begon mijzelf af te vragen: 'Waarom doe ik dit?' En het antwoord was eigenlijk dat het nooit genoeg was voor mij. Ik was constant onrustig, puur vanwege het feit dat ik dacht dat deze levensstijl mij gelukkig zou moeten maken", concludeert Mulryne, die in totaal slechts één keer in actie kwam voor United in de Premier League. Bij Norwich City, waar hij zes seizoenen heeft gespeeld, kwam hij tot ruim 160 wedstrijden.