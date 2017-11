Cocu: ‘Ik ben natuurlijk niet bij Oranje, ik ken hem als een professional'

Jeroen Zoet was afgelopen dinsdag volgens bondscoach Dick Advocaat licht geblesseerd, waardoor de doelman van PSV geen kans maakte om onder de lat staan bij het Nederlands elftal bij het treffen met Roemenië (0-3). Phillip Cocu zegt vrijdag op de persconferentie dat Zoet komende zondag tegen PEC Zwolle 'gewoon' inzetbaar is.

"Jeroen is deze week nadat hij terugkwam meteen aan de slag gegaan met de fysiotherapeut en stond vandaag weer op het trainingsveld. We verwachten hem er zondag gewoon bij, net als de rest van de groep", aldus Cocu, opgetekend door het Eindhovens Dagblad. De trainer van PSV heeft meegekregen dat Zoet niet begreep waarom Jasper Cillessen de eerste doelman was onder Advocaat.

Cocu verwacht niet dat de sluitpost mentaal zwakker is geworden nadat Zoet afgelopen week wederom niet in actie kwam voor Oranje: "Ik ben daar natuurlijk niet bij, bij Oranje. Ik ken Jeroen in ieder geval als een heel professionele speler. In alle opzichten is hij stoïcijnser, sterker en bewuster geworden. Jeroen maakt dit seizoen een heel overtuigende indruk en straalt dat ook uit op zijn medespelers."