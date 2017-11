Keizer zet streep door verhuur: ‘Nee, ik wil ze hier houden’

Ajax kan zaterdag niet beschikken over Amin Younes. De linksbuiten heeft een knieblessure opgelopen en is derhalve niet in de selectie opgenomen voor de uitwedstrijd tegen NAC Breda. De Duits international wordt vervangen door Dennis Johnsen.

Naast de 24-jarige Younes zal ook Luis Orejuela niet van de partij zijn in het Rat Verlegh Sadion; de plek van de rechterverdediger wordt ingenomen door Deyovaisio Zeefuik en verder vervangt de herstelde Benjamin van Leer Kostas Lamprou in de achttienkoppige selectie.

Keizer gaf vrijdag op de persconferentie overigens aan dat Kasper Dolberg niet als linksbuiten aan de aftrap zal verschijnen: “Het is wel een optie, maar dat gaan we morgen niet doen. We moeten uiteindelijk met creativiteit, steekpasses en loopacties de juiste ruimtes vinden.”

Keizer voegde eraan toe dat Carel Eiting en Frenkie de Jong wat hem betreft niet verhuurd worden vanaf de winterstop: “Nee, ik wil ze hier houden. Ik denk dat we iedereen nodig zullen hebben.” De twintigjarige De Jong speelde tot dusverre 22 wedstrijden voor Ajax en de een jaar jongere Eiting staat pas op drie optredens in het eerste.