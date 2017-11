Leeuwinnen willen meer geld: ‘De mannen hebben zich niet eens geplaatst’

De voetbalbond van Noorwegen besloot in oktober om de vergoeding bij interlandverplichtingen voor mannen en vrouwen gelijk te trekken. De totale pot voor de dames steeg zodoende van 330.000 euro naar 640.000 euro, bijna het dubbele. Ook de Deense en Amerikaanse vrouwen maakten zich vervolgens hard voor betere financiële voorwaarden en Vivianne Miedema, spits van Oranje en Arsenal, vindt dat ook de KNVB in actie moet komen om het premiestelsel aan te passen.

De 21-jarige Hoogeveense liet eerder in Trouw al weten dat de damesploeg niet langer ‘het schoothondje’ hoeft te zijn van het Nederlandse voetbal en herhaalt in the Guardian dat de voetbalbonden wat haar betreft in beweging mogen komen: “Het is erg belangrijk, want we steken er net zoveel energie in als de mannen. Ik denk dat je dan ook hetzelfde verdient. Wij zijn de Europese kampioenen. De mannen hebben zich niet eens gekwalificeerd voor het WK en eerder ook niet voor het EK. Het is dan gerechtvaardigd om te zeggen dat we nu net zoveel geld verdienen als zij”, aldus Miedema in de Britse krant.

“Met alle respect, maar ons mannenteam verdient miljoenen per jaar en dat is nog veel meer dan de Noorse mannenploeg. Onze voetbalbond is zo rijk, dus we hopen dat ook wij een betere regeling krijgen aangeboden”, aldus Miedema, die in 59 interlands 47 keer scoorde. Ze stipt ook nog een andere reden aan waarom de speelsters beter betaald zouden moeten worden : meisjes die momenteel een profcarrière ambiëren zouden kunnen afhaken omdat ze beseffen dat het moeilijk is om later in het vrouwenvoetbal een aantrekkelijk salaris te verdienen.

“Als een vrouw niet de juiste kansen krijgt of de familie niet achter haar staat, dan is het moeilijk om te slagen. Het is niet hetzelfde als bij mannen. Als ik naar het team van mijn broer (Lars Miedema, speler van PEC Zwolle Onder-19, red.) kijk, dan zie ik dat er buiten het veld nog 25 mensen bij die ploeg betrokken zijn en hun team telt maar twintig jongens. Als je het vergelijkt met wat wij hebben, en wij zijn een van de grootste clubs van de wereld, dan zie je zelfs dan al een verschil. Hij is nog maar zeventien jaar, speelt niet in de top. Het zou geweldig zijn als de vrouwen dezelfde kansen krijgen als de mannen.”

“Toen ik nog met de jongens speelde, zaten er nog twee andere meisjes in ons team. Ze waren best goed, maar werden niet gesteund door hun families. Een van die meiden werd opgeroepen voor de nationale ploeg, maar haar ouders wilden haar niet wegbrengen omdat er als vrouw toch niet genoeg geld te halen valt uit het voetbal, zeiden zij”, vervolgt Miedema, die beseft dat het huidige dameselftal van Oranje ‘het voorbeeld’ is voor de voetballende meiden in Nederland: “Wij moeten de standaard bepalen. De jonge meisjes moeten het beter krijgen doordat wij het nu laten zien. Niemand weet eigenlijk wat er voorheen allemaal gebeurde in het vrouwenvoetbal”, zo gaat ze verder.

“Maar nu zie je dat jonge meisjes shirts kopen en dat is erg mooi. Het is een grote stap en het is ook raar. In plaats van dat ze met Arjen Robben op hun rug spelen, staan nu de namen van Lieke Martens of mijzelf op de rug. Het is sinds het EK geëxplodeerd. Als je op straat loopt, herkent iedereen je nu. Meestal word ik opgehouden door voetbalfans, maar nu kan het ook zomaar een omaatje zijn die toevallig de finale heeft gezien. Je moet tegelijkertijd eerlijk zijn: een vrouwenvoetbalwedstrijd van een jaar of tien geleden zou je niet zo snel kijken.”

“Het was in die periode gewoon niet goed genoeg. Maar we zetten stappen om het goed genoeg te maken, om mooie wedstrijden te laten zien, om de mensen naar de stadions te krijgen. In ons land zijn er veel voetballende meisjes, maar in andere landen krijgen vrouwen die kans vaak niet en dat is oneerlijk. Dat zou niet voorkomen in het mannenvoetbal. We moeten het vrouwenvoetbal gewoon ontwikkelen. Het is een recht om voetbal te spelen”, besluit Miedema, die eerder voor Bayern München, sc Heerenveen, VV de Weide en HZVV speelde. Sinds afgelopen zomer komt ze uit voor Arsenal.