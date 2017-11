Lof voor kwelgeest Neymar: ‘Ik was altijd al onder de indruk van hem’

Joe Gomez was bij de oefeninterland van Engeland tegen Brazilië op Wembley afgelopen dinsdag (0-0) de man of the match, mede door zijn goede verdedigende spel tegen Neymar. Paul Hart, voormalig hoofd jeugdopleiding van Charlton Athletic, zegt in gesprek met The Telegraph dat de twintigjarige verdediger van Liverpool al op jonge leeftijd zeer veel indruk maakte.

Hart, die Gomez als dertienjarige promoveerde naar de Onder-18 van Charlton, vertelt dat hij voorkwam dat de jongeling in het verleden een transfer naar Chelsea ging maken. "We wilden hem niet echt tegenhouden, maar hebben uitgelegd dat het beter voor hem zou zijn om te blijven, het eerste te halen en pas dan de overstap te maken. Zijn ouders en zaakwaarnemer luisterden naar ons en vertrouwden ons."

De oud-verdediger werkte onder meer samen met Jonathan Woodgate, Michael Dawson en Des Walker en Hart schaart ook Gomez in het rijtje. "Je probeert niet je favorieten te hebben, maar ik was altijd al onder de indruk van Joe. Maar hij was nog geen eindproduct, hij moest in de lucht beter worden. Hij moest kopduels winnen. Ik herinner me dat ik Joe vertelde over Woodgate, die een keer een kopbal miste bij een corner."

"Ik schreeuwde: 'Als je de volgende ook mist, sta je aan de kant.' Het volgende duel ging hij er vol in, kwam in botsing, raakte bewusteloos en moest naar het ziekenhuis. Ik ging met hem mee en het eerste wat hij vroeg toen hij bijkwam, was: 'Heb ik de bal geraakt?' Die fysieke en mentale hardheid wilde ik ook bij Joe erin krijgen en dat heeft hij goed opgepakt”, aldus Hart. Gomez speelde tot dusverre 22 officiële wedstrijden voor Liverpool.