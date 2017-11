ADO-back glundert: ‘Di María werd tegen mij gewisseld, haha’

Tyronne Ebuehi maakt zijn minuten voor ADO Den Haag, maar stond dinsdag opeens oog in oog met Ángel Di María. “Een geweldige speler natuurlijk”, zegt de Nederlands-Nigeriaanse rechtsback, die in Krasnodar 45 minuten in actie kwam in de 2-4 gewonnen oefenwedstrijd tegen Argentinië.

De in Haarlem geboren Ebuehi maakte in juni in het oefenduel met Togo (3-0 winst) zijn debuut voor the Super Eagles en dinsdag mocht hij dus een tweede interland bijschrijven. “Dat ik daar (Di María, red.) tegen mag spelen, kan ik nu nog niet helemaal beseffen”, aldus de verdediger in een interview met ADO Den Haag TV.

Na afloop bemachtigde Ebuehi het shirt van Paulo Dybala: “Daar ben ik wel blij mee. Als ik eerlijk ben, wilde ik eigenlijk het shirt van Di Maria, maar die was al naar binnen. Hij was gewisseld tegen mij, haha. Maar ik ga het shirt van Dybala sowieso inlijsten.” Ebuehi speelde tot dusverre 65 officiële wedstrijden voor ADO.