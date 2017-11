‘Ik verander vaak mijn nummer, zodat mijn familie geen contact op kan nemen’

Emmanuel Adebayor kent tot dusver een imposante loopbaan en speelde voor clubs als Arsenal, Manchester City, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Tegenwoordig staat de 63-voudig Togolees international onder contract bij Medipol Basaksehir. In gesprek met So Foot vertelt Adebayor openhartig over het feit dat zijn familie misbruik maakt van zijn goede inkomsten als profvoetballer.

“Ik voelt alsof ik mezelf een aantal keer heb gedood. Jarenlang heb ik het voor me gehouden en ik vind het vreselijk dat het zover is gekomen. Ik ben opgelucht dat ik er nu over kan praten. Mijn loopbaan is over drie of vier jaar afgelopen, maar mijn naam en mijn familie houd ik voor de rest van mijn leven”, vertelt Adebayor, die afgelopen jaren al vaker in de clinch lag met zijn familie. Die ruzies gingen voornamelijk over geld.

“Het is voor mij hard om dit te slikken, want ik geef ze veel om uit de armoede te komen. Desondanks staan ze nog steeds tegenover me. Ik heb mijn jongere broers altijd verteld dat onze familie ons manipuleert”, vervolgt de spits zijn verhaal. “Ik verander vaak mijn mobiele nummer, zodat mijn familie geen contact op kan nemen. Ze bellen me niet om te vragen hoe het gaat, maar om naar geld te vragen. Ze belden me eens toen ik een scan kreeg voor mijn hamstring omdat ik voor een school moest betalen. Vraag dan in ieder geval hoe het gaat voordat je zoiets vraagt...”