Cristiano Ronaldo blijkt grootste nachtmerrie van Diego Simeone in LaLiga

Atlético Madrid verloor dit seizoen slechts één officieel duel; in de Champions League tegen Chelsea (1-2). Liefst negen van de overige vijftien wedstrijden werd echter niet gewonnen. Real Madrid won elk van de eerste zeven officiële uitwedstrijden van dit seizoen, maar daarna gingen de ontmoetingen met Girona (2-1) en Tottenham Hotspur (3-1) verloren. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Wanda Metropolitano, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Dit is de 161e derby tussen Atlético Madrid en Real Madrid in LaLiga. Alleen de derby tussen Barcelona en Espanyol werd vaker in competitieverband afgewerkt: 167 keer.

O Real Madrid won van geen enkele andere club vaker in competitieverband dan van Atlético Madrid: 86 keer. De regerend landskampioen boekte tegen de stadsgenoot ook de meeste uitzeges in LaLiga: 34.

O Atlético Madrid verloor slechts één van de laatste acht derby's tegen Real Madrid in competitieverband: vier zeges, drie remises. Dat was wel de laatste ontmoeting in LaLiga: een 0-3 zege voor Real Madrid in het Vicente Calderón, in november 2016.

O Dit is de eerste derby tussen Atlético Madrid en Real Madrid in het Wanda Metropolitano. Atlético won nimmer de eerste derby in een nieuw stadion: 0-3 in het Metropolitano (1929) en 2-2 in het Vicente Calderón (1967).

O Atlético Madrid won slechts één van de laatste zestien thuisduels met Real Madrid in LaLiga: vier remises en elf nederlagen, naast een 4-0 zege in februari 2015. Dat was tevens de grootste competitiezege van los Colchoneros op Real Madrid sinds 1987; toentertijd won men met 0-4 in het Santiago Bernabéu.

O Atlético Madrid, dat dit seizoen op zes zeges en vijf remises na elf speeldagen staat, kan zaterdag de beste start aan een seizoen evenaren. In het seizoen 1995/96, toen de dubbel werd veroverd, bleef men de eerste twaalf speeldagen ongeslagen. Atlético kan tevens de langste ongeslagen reeks onder Diego Simeone in LaLiga neerzetten: zestien opeenvolgende duels, op dit moment negen zeges en zes remises.

O Real Madrid won dertien van de laatste vijftien uitwedstrijden in LaLiga, maar verloor het laatste duel op verplaatsing: 2-1 bij Girona. De titelverdediger verloor in maart 2015, destijds onder leiding van Carlo Ancelotti, voor het laatst twee uitduels op rij.

O Liefst 83 procent van de tegendoelpunten van Atlético Madrid dit seizoen in LaLiga (vijf van de zes) werd met het hoofd gemaakt; het hoogste percentage van alle clubs in de hoogste afdeling van Spanje.

O Cristiano Ronaldo scoorde zes keer in zijn laatste vier officiële wedstrijden tegen Atlético Madrid: een hattrick in de laatste competitiewedstrijd in het Vicente Calderón en een hattrick in de eerste halve finale van de Champions League afgelopen seizoen.

O Geen enkele andere voetballer maakte meer doelpunten tegen het Atlético Madrid van Diego Simeone dan Cristiano Ronaldo: 17 goals in 23 officiële wedstrijden. De Portugees scoorde dit seizoen echter maar een keer in LaLiga, met 48 schoten (waarvan 13 op doel).

O Real Madrid maakte dit seizoen in alle competities slechts één doelpunt met het hoofd: Casemiro tegen Las Palmas. Precies een jaar geleden stond de teller al op tien treffers met het hoofd, en werd de voetbaljaargang met liefst veertig kopgoals afgesloten.

O Antoine Griezmann was goed voor drie treffers in zijn zes derby's tegen Real Madrid: een in het Vicente Calderón en twee in het Santiago Bernabéu. De aanvaller is bezig aan zijn slechtste reeks als Colchonero in alle competities: zeven opeenvolgende wedstrijden zonder doelpunt.