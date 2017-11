‘Het is geen crisis en ik heb veel vertrouwen in Marcel Keizer’

Ronald de Boer maakt zich geen zorgen over de situatie waarin Ajax zich momenteel bevindt. De oud-profvoetballer geeft in een interview met Omnisport aan dat hij het woord ‘crisis’ niet van toepassing vindt op het huidige Ajax en dat hij vertrouwen heeft in trainer Marcel Keizer.