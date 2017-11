Krul heeft geen spijt: ‘Heb de juiste beslissing genomen’

Tim Krul heeft geen spijt van zijn transfer naar Brighton & Hove Albion. De doelman speelde sinds augustus pas één wedstrijd voor the Seagulls en moet zijn Premier League-debuut voor de blauwhemden nog maken, maar desondanks heeft hij het naar zijn zin bij de huidige nummer acht van de competitie.

“Van wat ik tot dusverre heb gezien, ben ik er honderd procent van overtuigd dat ik de juiste beslissing heb genomen door naar Brighton te gaan”, vertelt de 29-jarige Krul in een interview met The Argus. “De faciliteiten, de uitstraling, de mensen: het had niet beter kunnen zijn. En niet alleen omdat het hier zes graden warmer is dan in de rest van het land.”

Brighton neemt het maandag op tegen Stoke City en bij een overwinning kan het team van manager Chris Hughton op vier punten komen te staan van de top vier. Desondanks waakt Krul voor te veel euforie: “We mogen ons niet laten afleiden. Ik weet nog dat Blackpool een paar jaar geleden bovenaan stond met Ian Holloway, maar toch degradeerde’, aldus Krul, die meer dan 150 Premier League-duels op zijn naam heeft staan.

“Het seizoen is zó lang. In januari heb je tegen iedereen gespeeld, dus dan kun je wat beter beoordelen hoe iedereen ervoor staat. Op het moment hebben we nog niet eens iedereen gehad. Na 38 wedstrijden sta je uiteindelijk op de plek waar je hoort te staan”, besluit Krul, die bij Brighton de tweede viool speelt achter de Australiër Matthew Ryan.