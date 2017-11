‘Ik voetbal om geld te verdienen, profvoetbal is puur werk’

Stanley Elbers speelde in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en maakte in de Hofstad zijn debuut in het eerste elftal. Van een definitieve doorbraak kwam het niet, maar via Helmond Sport kwam de aanvaller alsnog in de Eredivisie terecht. Elbers, momenteel onder contract bij Excelsior, voetbalt met een duidelijk doel.

“Ik voetbal om geld te verdienen. Profvoetbal is puur werk. Als ik er niet zo veel mee zou kunnen verdienen, zou ik direct stoppen en lekker gaan zaalvoetballen of in een amateurteam plezier maken. Ik snap niet waarom dat vloeken is, als je dat hardop zegt”, zegt Elbers in gesprek met Voetbal International. “Als je altijd geld hebt gehad, is het gemakkelijk om te zeggen dat het geen drijfveer moet zijn.”

“Ik heb mijn ouders allebei keihard zien werken. Ik weet hoe het is het niet altijd breed te hebben. Dus als ik daar aan de overkant meer kan verdienen, ga ik dáár werken”, vervolgt de aanvaller, die voetbal niet als doel, maar als middel ziet. “Om een aantal huizen te kopen en dan relaxed te leven. Dát is mijn doel. Veel reizen, dat noem ik een relaxed leven. Dat is geen luxe, hè. Ik hoef geen luxe.”