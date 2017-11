‘Die bagage kan Onana beter hebben voordat hij naar de Europese top gaat’

André Onana maakt indruk bij Ajax en trekt langzaam de aandacht van de Europese topclubs. Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat Peter Bosz de sluitpost van Ajax graag naar Borussia Dortmund zou willen halen. Stanley Menzo is in gesprek met het Algemeen Dagblad lovend over de 21-jarige Onana.

“Hij is 21 jaar, hè. En dan al anderhalf jaar constant keepen. Dat moet je echt niet onderschatten”, stelt Menzo, die één moment aanhaalt om zijn uitspraak te onderbouwen. “Uit bij FC Groningen ging hij in de fout, maar je hebt daarna nooit iets van onzekerheid aan hem gemerkt. Tijdens die wedstrijd niet, maar ook later niet. Ik geef dit voorbeeld niet voor niets: juist die eigenschap brengt je als keeper ver.”

“Echt een complete keeper. Maar meer dan elke andere positie in het veld is het keepersvak een ervaringsvak”, vertelt oud-international Joop Hiele. Hij constateert dat Onana nog het een en ander te leren heeft. "Ik noem dat altijd 'plaatje-daadje'. Oftewel: wat doe je in welke situatie? Daar heeft hij echt nog veel te winnen. Dat is ook logisch voor een keeper van zijn leeftijd. Die bagage kan hij beter in huis hebben voordat hij naar een echte Europese topclub gaat. Dan moet je veel 'plaatjes' in je hoofd hebben.”