‘Na dit seizoen ben ik weg, daar is geen discussie over’

Als het aan Roy Kortsmit ligt, is hij bezig aan zijn laatste seizoen bij Sparta Rotterdam. De 25-jarige sluitpost verlengde zijn contract afgelopen zomer met één jaar, waardoor hij tot 2019 vastligt. Naar eigen zeggen bewust, zodat de Rotterdammers een transfersom aan hem over kunnen houden.

“Ik heb de intentie na dit seizoen een mooie stap te maken. Dat weet de club ook, dat is geen geheim. Ik denk dat het het juiste moment is”, zegt Kortsmit in gesprek met Voetbal International. De sluitpost speelt al tien jaar voor Sparta en maakte vorig seizoen zijn eerste jaar in de Eredivisie mee. Hij vond het te vroeg om na dat seizoen al te vertrekken uit Rotterdam.

“Ik moet ook eerlijk zijn: er was nog niet veel te kiezen. Ik was ook nog niet goed genoeg. Vlak voor de start van de competitie heb ik mijn contract met een jaar verlengd. Bewust, Sparta mag wat ontvangen voor me”, vervolgt de sluitpost, die tevreden is met zijn huidige carrièreverloop. “Als ik mijn carrière uit kon tekenen had ik het wel gedaan op de manier zoals ie nu gelopen is.”

“Ik vind het best moeilijk om te zeggen, maar ik zal niet bij Sparta blijven. Daar is geen discussie over, dat is de afspraak. Na dit seizoen ben ik weg”, aldus Kortsmit, die geregeld een strafschop stopt. Daar wil hij overigens niet te zwaar aan tillen. “Begrijp me niet verkeerd, die strafschoppen stoppen is leuk en ik kom er mee in de picture, maar het maakt je niet automatisch een goede doelman. Het zegt eigenlijk niks over de doelman die je bent.”