Ajax en Klaas-Jan Huntelaar treffen favoriete tegenstander in Eredivisie

NAC Breda zoekt naar de eerste competitiezege sinds 23 september. Na de verrassende overwinning bij titelverdediger Feyenoord (0-2) gingen drie van de laatste vijf duels verloren. Voor Ajax kwam er vlak voor de interlandperiode een einde aan een reeks van vier opeenvolgende Eredivisie-zeges: FC Utrecht (1-2) vertrok met drie punten uit Amsterdam. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Rat Verlegh Stadion, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O NAC Breda is zonder zege in de laatste vijftien competitieduels met Ajax en kwam in elf van deze ontmoetingen niet tot scoren: vier remises en elf nederlagen, thuis en uit.

O Ajax won 71 keer van NAC Breda in de Eredivisie; geen enkel team boekte meer overwinningen op een specifieke tegenstander.

O NAC Breda is de enige Eredivisie-club die dit seizoen nog geen Nederlander een assist zag geven. De zes Bredase doelpunten met een assistgever werden voorbereid door Thierry Ambrose (3), Angeliño (2) en Manu Garcia (1).

O NAC Breda (22 jaar en 137 dagen) en Ajax (23 jaar en 270 dagen) hebben dit seizoen gemiddeld gezien het jongste basiselftal in de Eredivisie.

O Thierry Ambrose scoorde op de eerste en tweede speeldag van de Eredivisie voor NAC Breda, maar staat sindsdien droog in de competitie. De spits was wel de man van de assist bij de laatste twee Bredase goals.

O Stijn Vreven verloor als Eredivisie-speler alleen vaker van PSV (acht keer) dan van Ajax (zeven keer) en pakte alleen meer gele kaarten tegen Feyenoord (zes) dan tegen de Amsterdammers (vijf).

O Geen enkele club ondernam dit seizoen zoveel succesvolle dribbels als Ajax (193). NAC Breda bezet in dit klassement de zesde plek (103).

O Klaas-Jan Huntelaar scoorde in de Eredivisie vaker tegen NAC Breda dan tegen elk ander team: 9 treffers in 9 ontmoetingen.

O Ajax won de laatste drie uitduels in de Eredivisie op bezoek bij promovendi, maar van de laatste acht wonnen de Amsterdammers er slechts vier: drie remises, een nederlaag.

O Maximilian Wöber (76%) en Frenkie de Jong (74%) wonnen dit seizoen procentueel gezien de meeste persoonlijke duels van alle (271) Eredivisiespelers met minstens twintig persoonlijke duels.