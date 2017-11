Bosz verbijstert Aubameyang: ‘Ik wilde helemaal niet te laat komen’

Borussia Dortmund neemt het vrijdagavond op tegen VfB Stuttgart, maar zoals donderdag bekend werd moet de ploeg van Peter Bosz het in dat duel zonder Pierre-Emerick Aubameyang stellen. Die Borussen besloten de Gabonees wegens disciplinaire redenen te schorsen en Aubameyang zelf is verbijsterd door die beslissing.

Het is niet de eerste keer dat BVB een dergelijke strafmaatregel oplegt, aangezien Aubameyang een jaar geleden voor het Champions League-duel met Sporting Lissabon ook werd geschorst nadat hij ging winkelen in Milaan: “Na Milaan kon ik de straf en de schorsing begrijpen, omdat ik de afspraken niet was nagekomen”, reageert hij tegenover BILD.

Ditmaal wordt Aubameyang gestraft omdat hij te laat op de training verscheen: “Dit keer begrijp ik het werkelijk niet. Ik wilde niet te laat komen”, reageert hij op de schorsing. BILD meldde donderdagavond overigens ook dat de schorsing te maken had met een ongeoorloofd bezoek aan Ousmane Dembélé in Barcelona en enkele foto’s van Aubameyang waarop hij met verschillende lege champagneflessen staat afgebeeld, maar het is niet duidelijk wat hier van waar is.