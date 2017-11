‘Ik vergelijk hem met Advocaat en zou het als Feyenoord of PSV wel aandurven’

Maurice Steijn voerde VVV-Venlo vorig seizoen naar het kampioenschap in de Jupiler League en bezet momenteel met de promovendus een twaalfde positie in de Eredivisie. Technisch manager Stan Valckx is dan ook onder de indruk van zijn trainer en verwacht dat de coach binnen afzienbare tijd een stap hogerop zal gaan maken.

“Zijn hand is duidelijk zichtbaar in het succes van VVV. Ik vergelijk hem wel eens met Dick Advocaat, die ik als speler heb meegemaakt. Maurice is net als Dick een vakman. Duidelijk en rechtdoorzee. Keihard als het nodig is”, vertelt de bestuurder, die Steijn ‘heel hoog heeft zitten’ aan de Limburger. Valckx denkt dan ook dat de coach klaar is voor een positie in de Nederlandse top.

“Ik zou als technisch verantwoordelijke van PSV of Feyenoord gerust durven gaan voor Maurice Steijn als trainer. Ik denk dat hij dat in zich heeft”, gaat hij verder over Steijn, die nog tot 2019 vastligt in De Koel, maar wel over een clausule beschikt waardoor hij eerder weg zou kunnen. “Daar moet je als club niet moeilijk over doen, want vier jaar een club trainen is lang. Als er belangstelling is voor je spelers en de trainer, dan heb je het als club goed gedaan. Zeker als je ook nog een transfersom ontvangt”, sluit Valckx af.