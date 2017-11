‘Bij Ajax was ik een kind, hier vechten we en probeer ik een man te worden’

Anwar El Ghazi verliet Ajax begin dit jaar voor Lille OSC nadat hij onder Peter Bosz op een zijspoor was beland. De buitenspeler die in Amsterdam gewend was om voor de titel te strijden belandde bij les Dogues bij een club die het afgelopen seizoen afsloot op de elfde positie en dit seizoen voorlopig op een degradatieplaats staat. Voor El Ghazi betekent dat een flinke omslag.

“We moeten hier negentig minuten lang vechten. Bij Ajax was ik een kind, hier probeer ik een man te worden. Mijn spel ontwikkelt zich. Daar werk ik aan, want deze competitie is zwaar”, vertelt hij in gesprek met L’Équipe over zijn overstap. El Ghazi kreeg van zijn vorige trainer, Franck Passi, het verzoek om meer mee te verdedigen: “Ik gaf niet altijd de volle honderd procent en daar heb ik aan gewerkt. Marcelo Bielsa zegt dat ik nog agressiever moet verdedigen, maar dat hij wel verbetering ziet.”

El Ghazi blijft kritisch op zijn eigen spel: “Ik ben niet tevreden. Ik investeer veel in mezelf en werk hard aan mijn effectiviteit.” De buitenspeler werd in een eerder stadium in verband gebracht met een overstap naar AC Milan, maar denkt zelf dat hij nog niet toe is aan een grotere club: “Ik geloof niet dat er veel teams interesse in mij tonen. Mijn statistieken zijn niet goed. Als ik in de spiegel kijk, denk ik dat een vertrek deze winter onmogelijk is.”