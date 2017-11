‘Pas over een oplossing nadenken als je de bal hebt kan niet bij Ajax’

Ajax nam afgelopen zomer na een seizoen weer afscheid van Davinson Sánchez en haalde vervolgens Maximilian Wöber op als vervanger van de naar Tottenham Hotspur vertrokken Colombiaan. De van Rapid Wien overgenomen verdediger heeft zich na een aanpassingsperiode van een paar maanden inmiddels opgewerkt tot basisspeler onder Marcel Keizer en vindt zelf ook dat hij op de goede weg zit.

“Ik heb de eerste maanden stappen kunnen maken, maar er valt nog een hoop te verbeteren”, vertelt de negentienjarige Oostenrijker in gesprek met De Telegraaf. Wöber noemt het vinden van zijn plaats in Amsterdam, bij de club en op het veld het belangrijkste van zijn eerste periode bij Ajax: “Voor mij was het een enorme omschakeling. Ik moest in één keer drie stappen vooruitdenken. Alles ging sneller. Pas over een oplossing nadenken als ik de bal had, kon niet meer.”

Volgens de verdediger is het grootste verschil tussen de Oostenrijkse Bundesliga en de Eredivisie dat iedereen heel verzorgd voetbal probeert te spelen. Wöber geeft aan dat de kleinere clubs in zijn geboorteland nog weleens voor kick and rush kiezen: “Ik vind het mooi om te zien dat elk team hier de kwaliteiten heeft om van achteruit op te bouwen dapper speelt. Daarom voel ik me privé én voetballend thuis.”