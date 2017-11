‘Dat was het moment om te vertrekken bij Feyenoord, ik was er klaar mee’

Ruud Vormer en Jordy Clasie kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord en spelen nu weer samen bij Club Brugge, dat Clasie huurt van het Engelse Southampton. Waar de gehuurde middenvelder in Rotterdam nog de grote man was, zijn de rollen in Brugge juist omgedraaid en is Vormer de man waar het om draait op het middenrif.

“Ruud is veel volwassener geworden en is enorm belangrijk voor het team. Daarnaast is hij erg stabiel en daar heb ik respect voor”, prijst Clasie zijn collega, en concurrent, in het Algemeen Dagblad. Vormer koos er juist voor om naar Brugge te vertrekken toen Clasie zijn verbintenis in De Kuip openbrak: “Hij kwam binnen en zei: ‘Jaartje bijgetekend, jongens!’ Dat was het moment om te vertrekken, ik was er klaar mee. Op 1 september zat ik bij Club Brugge.”

Clasie toog afgelopen zomer naar Brugge om weer aan spelen toe te komen, maar de middenvelder is er nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren: “We hebben momenteel misschien wel het beste middenveld van de Belgische competitie en we zijn koploper.” Volgens de twee betekent een basisplaats voor Vormer echter niet automatisch dat Clasie op de bank moet zitten: “Zeker weten. Claas is een echte nummer 6, ik sta hier wat meer naar voren. Die kleine moet hard werken en wachten op zijn kans, maar het gaat hem wel lukken. Hij is een vechter”, sluit Vormer af.