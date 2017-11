‘Galatasaray informeert bij Ajax naar overbodige verdediger’

Mitchell Dijks leek afgelopen zomer na zijn terugkeer van een uitleenbeurt aan Norwich City definitief te vertrekken bij Ajax, maar de verdediger bleef uiteindelijk toch in Amsterdam. De linksback kon in de eerste wedstrijden van het seizoen zelfs op een basisplaats rekenen, tot de terugkeer van Daley Sinkgraven hem naar de tribune verwees.

Sporting Portugal zou eerder al interesse hebben getoond in Dijks en volgens De Telegraaf lonkt er ook een overstap naar de Turkse top voor de verdediger. De krant stelt vrijdagochtend dat Galatasaray inmiddels in de Johan Cruijff ArenA heeft geïnformeerd of het mogelijk is om Dijks in de winter over te nemen. Dijks’ zaakwaarnemer Dick van Burik wilde eerder niet ingaan op de concrete interesse van Sporting, maar stelde toen wel dat er veel meer belangstelling was.

Cim Bom blijkt dus een van de andere gegadigden te zijn voor de back, die bij Ajax over een aflopend contract beschikt. Dijks zat drie jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers voordat hij in 2012 zijn officiële debuut maakte. Tussendoor werd hij nog uitgeleend aan sc Heerenveen en speelde hij een jaar voor Willem II, waarna Ajax hem weer terughaalde.