Jens Toornstra kan zaterdag tegen VVV apart Eredivisie-record evenaren

Feyenoord wacht al sinds 1 oktober op een competitiezege; na de 0-4 overwinning bij AZ volgden drie remises en één nederlaag. VVV-Venlo maakte vlak voor de interlandperiode een einde aan een reeks van drie competitienederlagen op rij, met een gelijkspel tegen NAC Breda (0-0). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Feyenoord won de laatste zeven Eredivisie-duels met VVV-Venlo in De Kuip en is in eigen huis al 438 speelminuten zonder tegentreffer tegen de Venlonaren.

O VVV-Venlo noteerde tegen geen enkel team meer zeges (12, gedeeld met ADO Den Haag) of doelpunten (54) in de Eredivisie dan tegen Feyenoord.

O Feyenoord verloor drie van zijn laatste vijf Eredivisie-wedstrijden tegen promovendi. De laatste (en enige) keer dat de regerend landskampioen twee keer in een seizoen van een promovendus verloor, was in 1957/58 (toen Ajax).

O Feyenoord stond dit seizoen al meer competitieminuten op achterstand in De Kuip (83) dan in heel 2016/17 (69).

O Feyenoord is momenteel meer Eredivisie-duels zonder een doelpunt uit een standaardsituatie dan elk ander team: acht.

O Jens Toornstra is de tweede Feyenoorder die 18 opeenvolgende Eredivisie-goals in thuisduels maakte, na Wim Jansen (ook 18). Het Eredivisie-record is in handen van Joop Böckling: 19 voor Haarlem.

O VVV-Venlo pakte dit seizoen meer punten in uitwedstrijden (8) dan Feyenoord in thuisduels (7).

O VVV-Venlo wist in de laatste drie competitieduels niet te scoren. De laatste keer dat de Limburgers vier Eredivisie-duels droog bleven staan (oktober 2010), was Feyenoord-uit het vierde affiche.

O VVV-Venlo ging negentien keer eerder in de Eredivisie op bezoek bij de regerend landskampioen, maar pakte in totaal slechts één punt in die duels (1-1 tegen DOS in 1959).

O Lennart Thy kwam ondanks een basisplaats in alle elf wedstrijden van VVV-Venlo nog niet tot scoren. De Duitser raakte dit seizoen wel al vier keer de paal of lat, vaker dan iedere andere Eredivisie-speler.