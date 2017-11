Rafael Benítez kan zaterdagavond geschiedenis schrijven op Old Trafford

Manchester United won dit seizoen elk van de acht officiele ontmoetingen voor eigen publiek en kreeg daarin slechts één doelpunt tegen. Newcastle United presteert deze voetbaljaargang wisselvallig: de laatste zes Premier League-duels leverden het team van Rafael Benítez slechts vijf punten op. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Manchester United won 22 van de 32 competitiewedstrijden tegen Newcastle United op Old Trafford; 9 remises en 1 nederlaag. Deze nederlaag vond in december 2013 plaats, toen een treffer van Yohan Cabaye de doorslag gaf: 0-1.

O Newcastle United verloor 25 keer van Manchester United in de Premier League. Ook Arsenal won net als the Mancunians 25 ontmoetingen met the Magpies, waarmee tevens de twee angstgegners genoemd zijn.

O Als we alle competities meerekenen, is Manchester United de absolute angstgegner van Newcastle United. Geen enkele club won vaker van the Magpies: 84 keer.

O Manchester United was in de laatste vijftien minuten van de competitieduels dit seizoen goed voor twaalf treffers. Dat is meer dan welke Premier League-club dan ook en goed voor 52 procent van het totale aantal treffers van de clubs in het laatste kwartier.

O Het team van José Mourinho verloor twee van de laatste drie competitiewedstrijden in de Premier League: 2-1 tegen Huddersfield Town en 1-0 tegen Chelsea. Dat zijn evenveel nederlagen als in de 37 voorgaande Premier League-duels van Manchester United.

O Op Old Trafford verloor Manchester United echter niet één van de laatste 22 Premier League-duels: 12 zeges en 10 remises. Elk van de laatste zes thuiswedstrijden in competitieverband werd zelfs gewonnen zónder ook maar een tegengoal. In maart 2010 zette Manchester United voor het laatst een reeks van zeven opeenvolgende thuiszeges in de Premier League mét een clean sheet neer.

O Romelu Lukaku was in acht competitieduels met Newcastle United betrokken bij negen doelpunten: vier assists, vijf treffers.

O Na elf goals in zijn eerste tien duels voor Manchester United heeft Romelu Lukaku al zeven opeenvolgende wedstrijden niet meer gescoord, met slechts vijf schoten op doel in deze periode.

O Rafael Benítez verloor in de Premier League vijfmaal van José Mourinho, evenveel als tegen Arsène Wenger en Harry Redknapp. Alleen Sir Alex Ferguson won vaker van de Spanjaard in deze competitie; acht keer.

O Rafael Benítez won vier van zijn dertien voorgaande Premier League-wedstrijden tegen Manchester United: één remise, acht nederlagen. Alleen Arsène Wenger (12), José Mourinho (5) en Gérard Houllier (5) wonnen vaker van the Mancunians in de Premier League.

O Rafael Benítez kan de eerste manager in de Premier League-geschiedenis worden die met drie verschillende clubs een uitduel op Old Trafford wint, na eerdere zeges met Chelsea en Liverpool. Alleen Martin O'Neill won ook tweemaal met twee verschillende clubs (Leicester City en Aston Villa) van Manchester United op Old Trafford.