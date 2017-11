Weer herstelde Bas Dost meteen trefzeker voor Sporting Portugal

Bas Dost moest door een hamstringblessure de laatste twee interlands van het Nederlands elftal laten schieten, maar de spits heeft er weinig tijd voor nodig gehad om weer fit en scorend op het veld te verschijnen. Donderdagavond was Dost in de met 0-2 door Sporting Portugal gewonnen Taça de Portugal-wedstrijd tegen tweedeklasser Famalião meteen trefzeker.

Dost nam tien minuten voor tijd de tweede treffer van de avond voor zijn rekening, nadat Sebastián Coates Sporting na een uur spelen al op voorsprong had gezet. De Oranje-international, die begin deze maand in de wedstrijd tegen Sporting Braga geblesseerd uitviel, bepaalde met het hoofd de eindstand van de wedstrijd in de vierde ronde van het Portugese bekertoernooi.

Dost zette zijn doelpuntentotaal voor dit seizoen zodoende op elf treffers. In de Liga NOS schoot hij tot nu toe negen keer met scherp en in het kwalificatietoernooi voor de Champions League was het eveneens raak. De aanvaller trekt zo de lijn door van vorig seizoen, waarin hij maar liefst 34 keer wist te scoren in de Portugese competitie.