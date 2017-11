‘Vermeer ging van Ajax naar Feyenoord en werd kampioen, alles kan’

Stefano Denswil leek afgelopen zomer van Club Brugge naar Brighton & Hove Albion te trekken, maar de Belgische topclub trok op het laatste moment wegens blessureleed achterin de stekker uit de deal. De Nederlandse verdediger, die zijn opleiding genoot bij Ajax en daar ook debuteerde in het betaald voetbal, weet niet of hij Brugge op korte termijn gaat verlaten.

“Ik laat het aan God over. Een andere club uit het buitenland? Alles staat open. Een terugkeer naar Nederland? Nogmaals: alles staat open”, laat hij weten aan Voetbal Inside. Zijn verleden bij Ajax betekent in ieder geval niet dat Denswil een transfer naar Feyenoord honderd procent uitsluit.

“Tegenwoordig kan alles. Kijk naar Kenneth Vermeer. Die ging van Ajax naar Feyenoord en werd een jaar later kampioen. Of ik flirt met Feyenoord? Nee, hij is een gewoon een goede vriend van mij. Ik geef gewoon een voorbeeld”, sluit de verdediger af. Denswil verlengde onlangs zijn contract bij Club Brugge en ligt nog tot medio 2020 vast.