Clubicoon Inter provoceert: ‘Mourinho is de juiste keus als bondscoach’

Gian Piero Ventura mag zich niet langer bondscoach van Italië noemen, nadat i Azzurri in een tweeluik verloren van Zweden (1-0). De Italiaanse voetbalbond (FIGC) is momenteel op zoek naar een opvolger. Giuseppe Bergomi, clubicoon van Internazionale, wil dat José Mourinho de ontstane vacature bij Italië gaat opvullen.

Carlo Ancelotti en Roberto Mancini zijn de meest genoemde namen om Ventura op te volgen, maar de Italiaanse oud-verdediger ziet het wel zitten in de huidige manager van Manchester United. "We moeten alles veranderen, te beginnen bij de jeugd. Maar dan blijft de vraag: zijn we nog wel een voetbalgrootmacht? Als het gaat om wie er bondscoach moet worden, is Mourinho de juiste keus."

"We moeten een geweldige coach halen. Ik provoceer als ik Mourinho zeg, ik zou iemand als Mancini ook goed vinden. Maar momenteel op korte termijn: een belangrijke coach die ook een club traint en beide rollen goed aankan", aldus de oud-verdediger annex 82-voudig international bij Tutti Convocati de Radio 24.