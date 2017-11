Maandwinnaars reizen naar Engeland: ‘We hebben een topweekend gehad!’

Nu de interlandperiode erop zit, kunnen managers in de Fantasy Football App van Voetbalzone (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) hun team weer samenstellen voor de twaalfde speelronde van de Eredivisie. In de app is dankzij Number1 Voetbalreizen iedere maand een voetbalreis te winnen en de eerste twee reizen zijn al vergeven. Bart, de maandwinnaar van september, is met zijn vriendin naar Arsenal - Swansea City geweest, terwijl Jerry (winnaar augustus) samen met Frank naar Manchester United - Crystal Palace ging!

Arsenal en Swansea (2-1) troffen elkaar op zaterdag 28 oktober in het Emirates Stadium. Niet alleen de wedstrijdkaarten, maar ook de vliegtickets en de overnachting werden geregeld voor Bart en zijn vriendin. "We hebben een topweekend gehad!", vertelt Bart aan Voetbalzone. "Alles was erg goed geregeld, van de vluchten tot het hotel tot aan de wedstrijd. Na de heenvlucht waren we rond 12.00 uur in ons hotel. Vanuit daar gingen we naar het Emirates Stadium en genoten we van een lekkere pot."

Tussen de bijna 60.000 supporters zagen ze Swansea 'brutaal op voorsprong komen'. "Maar Arsenal was veel beter", zegt Bart. "Mooie sfeer, imposant stadion, toffe ervaring! De avond en zondagmorgen hebben we in Londen benut voor wat sightseeing. Al met al een hartstikke leuk weekend waarin ons niks tekort is gekomen. Dank daarvoor!"

Jerry en zijn goede vriend Frank kwamen zaterdag 30 september om 10.00 uur aan in Manchester voor de wedstrijd tussen Manchester United en Crystal Palace. Ze doken rond 11.00 uur een lokale kroeg in om alvast de sfeer te proeven. "Het zat echt stampvol met supporters die al een tijdje bezig waren met het nuttigen van bierpullen en shots", blikt Jerry terug. "Twee uur van tevoren gingen we richting de wedstrijd. Supporters van beide partijen lopen gewoon door elkaar. Kleine jongens voetballend tegen de muur van het stadion aan, een heerlijke sfeer. Uiteindelijk 75.000 toeschouwers bij de wedstrijd. 4-0, een topsfeer en veel goals."

"Ongelooflijk dat Crystal Palace van Chelsea heeft gewonnen, want ik had zelfs Roda JC een kans gegeven", voegt Jerry met een knipoog toe. "Achteraf zijn we nog de stad in geweest, en 's morgens werden we wakker met een heerlijk ontbijt. Als afsluiter Max Verstappen zijn tweede race zien winnen op de tv-schermen in de lobby van het hotel. Al met al een topweekend!"

Speelronde 12

Zaterdag wordt de Eredivisie hervat na de interlandperiode. FC Twente en Feyenoord spelen om 18.30 allebei een thuiswedstrijd, respectievelijk tegen sc Heerenveen en VVV-Venlo. Gertjan Verbeek gaat tegen zijn ex-werkgever voor zijn eerste zege als trainer van Twente, terwijl Feyenoord na vier duels wil weer wil winnen. Voor Ajax, PSV en AZ staat een uitwedstrijd op de rol. De koploper uit Eindhoven gaat op bezoek bij nummer vier PEC Zwolle; beide ploegen hebben dit seizoen pas één keer verloren.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!