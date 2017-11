‘Aubameyang lapt regels aan zijn laars, Bosz had geen andere keus’

Pierre-Emerick Aubameyang is vanwege disciplinaire redenen niet in de wedstrijdselectie van Borussia Dortmund opgenomen en Duitse media melden donderdagavond waarom de spits zou zijn gestraft. Die Borussen nemen het vrijdag op tegen VfB Stuttgart, maar Aubameyang is niet van de partij, omdat hij volgens onder meer Kicker structureel te laat op de training verschijnt.

BILD claimt dat Aubameyang onlangs een trip naar Barcelona heeft gemaakt om zijn voormalig ploeggenoot Ousmane Dembélé te bezoeken. De twee zijn goed bevriend met elkaar en de spits besloot de geblesseerde Fransman op te zoeken. De Duitse boulevardkrant stelt dat niet alleen de reis naar Barcelona niet op prijs werd gesteld door de clubleiding én Peter Bosz, maar ook dat hij bij de afsluitende training twintig minuten te laat was.

Ook meldt BILD dat Dortmund niet blij zou zijn met enkele foto's van Aubameyang, waarop hij met verschillende lege champagneflessen staat afgebeeld. Kicker schrijft donderdagavond dat Aubameyang is gestraft wegens het feit dat hij voor de zoveelste keer te laat op de club verscheen. Bosz wil dat alle spelers een uur voor de start van de training aanwezig zijn.

Aubameyang was afgelopen week echter wederom te laat, waardoor hij dit seizoen al meerdere keren de korte toespraken van Bosz aan het begin van elke oefensessie heeft gemist. "Aubameyang zat nog in een van zijn luxe auto's toen Bosz al aan het speechen was. Hij kwam vaak enkele minuten te laat pas opdagen", aldus Kicker. "Hij liet Bosz geen andere keuze. De Dortmund-trainer móest hem straffen om zijn autoriteit te tonen."