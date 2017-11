Van Bronckhorst: ‘Wellicht kan hij naar het WK als hij een goed seizoen speelt’

Feyenoord zal komend jaar zomer bij het WK goed vertegenwoordigd zijn. Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat (Marokko), Nicolai Jörgensen (Denemarken) en Renato Tapia (Peru) mogen zich tonen op het mondiale eindtoernooi. Giovanni van Bronckhorst is trots dat zoveel Feyenoorders met hun land afreizen naar Rusland.

"Ik ben daar best blij mee. Het geeft spelers een goed gevoel en vertrouwen. Ze hebben iets om naar uit te kijken", zegt de trainer tegenover Feyenoord TV. "Het is een speciaal moment in je carrière om een eindronde te spelen. Het WK is het hoogste wat je kunt bereiken. Ik denk dat de spelers ook trots zijn. Het blijft natuurlijk een toptoernooi met de beste spelers ter wereld."

Zweden wist zich deze week ten koste van Italië te plaatsen voor het WK, waardoor ook Sam Larsson kans maakt op acteren op het mondiale podium. "Het is voor mij een verrassing dat Italië eruit ligt. Wellicht als Sam een goed seizoen speelt, hij ook mee kan", aldus Van Bronckhorst, die zich realiseert dat Feyenoord vanuit de Eredivisie hofleverancier kan worden voor WK-gangers. "Dat is belangrijk voor de uitstraling als club. Dat doet mij goed."