‘Ik ben niet geïnteresseerd in Barça, het is mijn doel om bij Inter te spelen’

Milan Skriniar maakte afgelopen zomer voor 23 miljoen euro de overstap van Sampdoria naar Internazionale en de Slowaakse verdediger is overtuigend begonnen aan zijn periode in het Giuseppe Meazza. De 22-jarige stopper wordt zelfs al in verband gebracht met een overstap naar Barcelona, maar wat betreft Skriniar zelf komt dat nog te vroeg.

“Ik ben niet geïnteresseerd in Barcelona. Ik speel voor Inter en het is mijn doel om voor Inter te spelen. Ik wil ons aan het winnen krijgen”, vertelt hij in gesprek met Mediaset. “We moeten nu vergeten wat er gebeurd is tijdens de interlandperiode (Slowakije verloor in vriendschappelijk verband van Oekraïne en won van Noorwegen, red.) en ons enkel focussen op de club.”

“Ik ben erg tevreden over mijn seizoen tot nu toe en moet zo door zien te gaan”, gaat Skriniar verder. Inter neemt het zondagavond op tegen Atalanta en de verdediger verwacht een lastige wedstrijd: “Het wordt moeilijk, maar we spelen voor onze eigen fans en we moeten winnen na het gelijkspel tegen Torino. Het is ons doel om deelname aan de Champions League af te dwingen.”