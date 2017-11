‘Ik had een week om te beslissen of ik naar Ajax wilde en twijfelde even’

Arjan van der Heide maakt indruk in de jeugd van sc Heerenveen en dat is ook bij Ajax niet onopgemerkt gebleven. Scouts van de Amsterdammers bekeken de zestienjarige vleugelspits eerder tijdens een interland van Nederland Onder-16 en vroegen Van der Heide daarna langs te komen voor een overleg. De jonge aanvaller lijkt echter voorlopig in Friesland te blijven.

“Ik heb in Amsterdam een gesprek gehad waarna ik een week de tijd had om te beslissen of ik naar Ajax wilde gaan. Ik heb heel even getwijfeld, maar al snel realiseerde ik me dat ik bij Heerenveen wilde blijven en het eerste wil gaan halen”, legt hij uit in gesprek met Feanfan.

Van der Heide vertelt dat zijn ouders hem vrij hebben gelaten in de keuze, maar dat hij zichzelf voorlopig bij Heerenveen ziet. Een latere overstap naar Ajax lijkt echter niet helemaal uitgesloten het talent, dat in de voorbereiding op het huidige seizoen nog prachtig scoorde tegen vv Buitenpost: “In de toekomst zou Ajax wel mijn lichte voorkeur hebben van de drie topclubs in Nederland.”