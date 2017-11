‘Utrecht besefte dat het een mooie som kon krijgen en ik had een stapje nodig’

Sébastian Haller ruilde FC Utrecht afgelopen zomer in voor een dienstverband bij Eintracht Frankfurt en daar heeft de Fransman geen spijt van. De spits scoort veelvuldig bij zijn nieuwe club en imponeert in de Bundesliga, maar in gesprek met France Football laat Haller weten dat hij de Domstedelingen allerminst is vergeten.

"Ik had niet verwacht dat ik me zo snel aan zou passen. Het klopt dat het erg goed gaat, ook omdat ik belangrijke doelpunten maak", aldus Haller, die zegt dat het tempo in Duitsland veel hoger ligt dan in Nederland. "Maar het verschil zit vooral in de sfeer en de passie. Het stadion zit altijd vol. We hebben geluk met onze fans, die ons in elke wedstrijd massaal steunen."

"Het was het juiste moment om de stap te nemen. FC Utrecht besefte dat het een interessante som kon krijgen en ik had een stapje omhoog nodig. Frankfurt was de beste keuze voor mij. Zij gaven me veel vertrouwen en zekerheden. Voor mij was het belangrijk om speelminuten te krijgen", aldus de 23-jarige Haller, die 51 goals heeft gescoord in 98 optredens voor de Eredivisionist.

"Ik ben nog jong en ik heb veel geleerd van mijn tijd bij FC Utrecht", vervolgt Haller. "Ik voelde me belangrijk in dat elftal en ik was onderdeel van een mooi project. Ik werd gesteund door heel de club en alle fans, FC Utrecht zit nog steeds in mijn hart", besluit de aanvaller, die dit seizoen in dertien duels acht doelpunten heeft gemaakt in dienst van Eintracht Frankfurt.