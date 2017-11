‘Van Geel legde uit dat er geen ruimte was op het middenveld, dat het ‘stond’’

Jordy Clasie wilde afgelopen zomer dolgraag naar Feyenoord verkassen, maar de Rotterdamse club zag het niet zitten om de middenvelder van Southampton te huren. In gesprek met Voetbal Inside laat Clasie weten dat hij ongelukkig was geworden in Engeland en dat hij als uitvlucht dacht aan zijn voormalige werkgever, maar technisch directeur Martin van Geel weigerde.

"Sinds dat Ronald Koeman wegging, zijn er andere spelers gehaald. Dan krijg je het zelf lastiger. Ik en mijn vrouw werden ongelukkig", aldus Clasie, die probeerde zijn geluk in het voetbal terug te vinden en dacht dat Feyenoord, de club waar hij vijftien jaar voor gespeeld heeft, soelaas kon bieden. "Daarom is het logisch dat het op dat moment de eerste keuze was."

Club Brugge was dus tweede keus voor de middenvelder. "Ik heb contact met Feyenoord gehad, maar het was helaas niet wederzijds. Martin van Geel heeft me uitgelegd dat er geen ruimte was op het middenveld, dat het stond. Iedereen weet dat ik een Feyenoorder ben. Op dit moment ben ik gelukkig bij Club Brugge", aldus Clasie, die hoopt dat hij volgend jaar weer actief zal zijn in De Kuip.