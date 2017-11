Ibrahimovic: ‘Wat mij betreft is dat de ster, ik zie mezelf wel in die rol’

Zlatan Ibrahimovic lijkt dicht bij zijn rentree na een zware knieblessure en Manchester United-trainer José Mourinho hintte donderdag al dat de Zweed mogelijk aankomend weekend al op de bank zit als the Red Devils het opnemen tegen Newcastle United. Als Ibrahimovic zaterdag inderdaad terugkeert op het veld, zal hij dat met een ander rugnummer doen dan het nummer 9 waar hij vorig seizoen mee speelde.

Dat nummer werd overgenomen door miljoenenaankoop Romelu Lukaku en Ibrahimovic koos voor dit seizoen nummer 10 uit, een cijfer dat naar eigen zeggen ook beter bij hem past: “Wat mij betreft is de nummer 10 de ster. Degene die het verschil maakt, die opgemerkt wordt, wedstrijden wint en de leider is. En ik zie mezelf zo’n rol vervullen, al is het niet iets wat je cadeau krijgt. Het is iets wat je bent, zo is het gewoon”, laat hij optekenen door ESPN.

“Om eerlijk te zijn is het een extra motivatie voor mij om terug te komen van die blessure. Omdat ik ook het nummer 10 droeg bij de Zweedse nationale ploeg en bij Paris Saint-Germain. Ik zou hem ook hebben gedragen bij Internazionale, maar ik vertrok daarna snel naar Barcelona. Ik wilde hem bij AC Milan, maar koos uit respect een ander nummer. Bij Ajax had ik ‘m niet. Ik voel me wel als een 10 en het zal de geschiedenisboeken ingaan dat ik altijd nummer 10 droeg.”