De Boer waarschuwt Real en Barça: ‘Misschien zijn ze minder gretig’

Na een interlandbreak maakt onder meer LaLiga zich op voor een nieuwe voetbalweekend. Real Madrid moet de achterstand van acht punten op koploper Barcelona zien goed te maken, maar Frank de Boer heeft er een hard hoofd in. De ex-trainer van Crystal Palace, Internazionale en Ajax verwacht dat Barcelona waarschijnlijk de titel gaat pakken.

"Ze steken niet in de beste vorm, maar ze winnen hun wedstrijden, dat is het belangrijkste. Ze hebben het imago van een kampioen, maar ze moeten beter voetballen, vooral in de Champions League, aangezien teams als Manchester City en Paris Saint-Germain erg goed zijn", aldus de clubloze trainer, geciteerd door onder meer Sport, op een sportevenement in Madrid.

De Boer stelt dat Real veel beter moet presteren: "Ze moeten zich verbeteren, anders is de landstitel verloren. Ze moeten Atlético Madrid verslaan in de derby, anders wordt het heel moeilijk om landskampioen te worden. Ik weet nog steeds niet wat er met Real aan de hand is, want ze hebben hetzelfde team als vorig jaar. Misschien zijn ze minder gretig om prijzen te pakken."

De oud-verdediger gaat ook kort in op de eeuwige discussie wie de beste voetballer ter wereld is, Cristiano Ronaldo of Lionel Messi: "Ik had altijd veel vertrouwen in mijzelf. Als ik in vorm was, vreesde ik niemand, zelfs Messi of Ronaldo niet. Mijn favoriet is altijd Messi. Ik geniet als hij dribbelt, doelpunten voorbereidt en goals scoort. Ronaldo is fantastisch, maar ik blijf bij Messi."