Voormalig voorzitter Ajax benoemd tot nieuwe preses Eredivisie CV

John Jaakke is de nieuwe voorzitter van de Eredivisie CV, de vereniging die de belangen behartigt voor de achttien clubs in de hoogste klasse van het betaalde voetbal in Nederland. De voormalig voorzitter van Ajax gaat vanaf vrijdag leiding geven aan de Raad van Commissarissen (RvC).

De RvC bestaat verder uit directielid Peter Fossen van PSV en algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. Fossen en Eenhoorn hebben Jaakke voorgedragen voor de functie en beiden zijn dan ook tevreden met de aanstelling: "Wij hebben een zorgvuldig proces doorlopen en dat uitgebreid aan de clubs toegelicht."

"In John hebben wij een ervaren bestuurder en toezichthouder gevonden die de voetbalwereld kent", laat het tweetal weten. De benoeming van Jaakke is voor een periode van drie jaar. Jaakke was van 2003 tot 2008 voorzitter van Ajax. Jacco Swart en Alex Tielbeke blijven de directie van de Eredivisie NV vormen.

"Dank aan de clubs dat ik gekozen ben en voor het vertrouwen dat ik van hen gekregen heb. Vanuit mijn rol zal ik mij er, samen met mijn collega's in de RvC, de clubs en de Eredivisie-directie, voor inzetten het betaald voetbal en de grootste competitie van het land verder te versterken voor alle clubs en alle fans", laat Jaakke in een persbericht weten.