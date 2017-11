‘Hij ziet eruit alsof hij toegewijd is aan Atlético, anders moet hij gaan’

Antoine Griezmann leek afgelopen zomer onderweg naar Manchester United, maar verlengde nadat duidelijk werd dat Atlético Madrid een transferverbod opgelegd kreeg toch zijn contract in de Spaanse hoofdstad. De Fransman wordt ook in het huidige seizoen weer in verband gebracht met een vertrek en Barcelona zou al zo goed als rond zijn met de aanvaller. Ploeggenoot Koke vindt dat Griezmann moet vertrekken als hij zich echt niet meer op zijn plek voelt bij los Colchoneros.

“Het klopt dat we de afgelopen maand niet op ons topniveau hebben gepresteerd. Er zijn goede dingen geweest en dingen die niet zo goed waren. Wat Griezmann betreft, hij had in de zomer kunnen vertrekken en dat hij heeft hij niet gedaan. Ik denk dat hij hier gelukkig is”, liet de middenvelder optekenen door verslaggevers. “We zeggen altijd dat als een speler zich niet meer op zijn gemak voelt, hij dat moet zeggen en moet vertrekken. De club wil het beste en wil spelers die toegewijd zijn.”

“Degenen die niet toegewijd zijn weten wat ze moeten doen: vragen om te vertrekken en dan vertrekken. We willen mensen die er honderd procent voor gaan. Griezmann ziet er wel uit alsof hij toegewijd is aan Atlético. Het is de realiteit dat we in de afgelopen maand niet goed waren en we zullen beetje bij beetje weer beter worden.”

Ook voorzitter Enrique Cerezo denkt dat de Fransman bij de club wil blijven: “Griezmann is speler van Atlético en ik vertel jullie dat hij dat nog een lange tijd zal blijven, jullie weten dat ik niet zou liegen. Alles heeft een verklaring, ik ben er al sinds Fernando Torres het had over vertrekken of blijven en ze spelen waar ze willen spelen. Griezmann is een speler van Atlético Madrid. En ik zou niet liegen, spelers gaan op en neer, maar hij voelt zich hier goed”, legt de preses uit aan Sport.