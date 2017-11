Peter Bosz staat vrijdagavond in Mercedes-Benz Arena voor loodzware taak

VfB Stuttgart houdt op de ranglijst van de Bundesliga weliswaar maar zes ploegen onder zich, maar alleen de nummers een en twee kunnen tippen aan de prestaties van die Schwaben in eigen huis. Borussia Dortmund smacht naar een overwinning in competitieverband: FC Augsburg (1-2) was op 30 september het laatste slachtoffer van het team van Peter Bosz. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Mercedes-Benz Arena, vrijdagavond vanaf 20.30 uur.

O VfB Stuttgart verloor in 2017 niet één wedstrijd in eigen huis: elf zeges, drie remises. De laatste nederlaag voor eigen publiek dateert van december 2016; de 1-2 winst van Hannover 96 was tevens de enige thuisnederlaag van Stuttgart onder Hannes Wolf.

O VfB Stuttgart hield alle dertien punten over aan de eerste vijf thuiswedstrijden van het Bundesliga-seizoen. Geen enkele club verzamelde méér punten in eigen huis (evenveel als Bayern München en Red Bull Leipzig) en geen enkele club kreeg in thuisduels zo weinig tegendoelpunten als die Schwaben: één.

O VfB Stuttgart is nog maar één driepunter verwijderd van de vijfhonderdste thuiszege in de Bundesliga. De laatste thuisoverwinning op Borussia Dortmund in alle competities dateert echter van januari 2010; daarna werd eenmaal geremiseerd en zes keer verloren.

O Borussia Dortmund verloor niet één van de laatste twaalf Bundesliga-wedstrijden tegen VfB Stuttgart: zeven zeges, vijf remises. De laatste nederlaag in dit onderlinge duel was zogezegd een 4-1 zege voor Stuttgart op 31 januari 2010. Die Borussen wonnen zes van de laatste zeven Bundesliga-duels en scoorden daarin liefst 23 keer.

O Tegen geen enkele andere club moest VfB Stuttgart in de Bundesliga langer wachten op een zege. Ook Bayer Leverkusen (speeldag vijftien) en Bayern München (speeldag zeventien) zijn al twaalf Bundesliga-duels op rij ongeslagen tegen Stuttgart.

O VfB Stuttgart is nog altijd de enige club die dit seizoen in de eerste dertig minuten van een Bundesliga-duel geen enkel doelpunt heeft gemaakt. Borussia Dortmund was daarentegen in het eerste half uur als bezoekende partij goed voor elf treffers; meer dan wie dan ook.

O Pierre-Emerick Aubameyang, die vrijdagavond vanwege disciplinaire redenen ontbreekt, wacht al vijf officiële duels van Borussia Dortmund op een doelpunt. Dit is de langste doelpuntloze reeks van de Gabonees voor BVB sinds het vertrek van Robert Lewandowski naar Bayern München, medio 2014.

O Borussia Dortmund hield aan de Bundesliga-duels tussen de twee meest recente interlandperiodes maar één punt over: een 2-2 gelijkspel bij Eintracht Frankfurt, naast drie nederlagen. Evenveel als 1. FC Köln, Werder Bremen en SC Freiburg; de nummers zestien, zeventien en achttien van de competitie. Niemand kreeg in deze periode meer tegendoelpunten om de oren dan die Borussen: twaalf.

O Een hard gelag voor Borussia Dortmund, dat in de eerste vijf competitieduels niet één keer werd gepasseerd. Daarna volgden echter zes Bundesliga-duels met minimaal één tegengoal. Alleen Hertha BSC (10) en VfL Wolfsburg (9) wachten langer op een competitiewedstrijd waarin de nul wordt gehouden.

O Borussia Dortmund won slechts een van de laatste zes Bundesliga-duels ná een interlandperiode, sinds de start van afgelopen seizoen: drie remises, twee nederlagen. Dat was een jaar geleden; een 1-0 thuiszege op Bayern München.