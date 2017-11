‘Pérez spitste zijn oren toen hij die honderd miljoen euro hoorde’

Andrea Belotti maakte vorig seizoen 28 doelpunten en speelde zich daarmee in de kijker van menig topclub, maar Torino wist de aanvaller te behouden. Dat lijkt met name te zijn gelukt doordat Belotti een gelimiteerde transfersom van honderd miljoen euro in zijn contract heeft staan; geen club wenste dat bedrag te betalen.

Toen Florentino Pérez hoorde dat Belotti honderd miljoen kost, sloeg hij zowat steil achterover, vertelt Torino-voorzitter Urbano Cairo in een interview met La Gazzetta dello Sport: “Ik ging eens eten met Pérez en op een gegeven moment spraken we over contractverlengingen met hoge transferclausules”, legt Cairo uit.

“Ik bracht Belotti te berde en Pérez kende hem niet. Toen ik zei dat ik hem een clausule van honderd miljoen had gegeven, spitste hij zijn oren. Dat had hij niet gedaan als de clausule maar twintig miljoen was geweest”, aldus Cairo, die eraan toevoegt dat het de hoge vraagprijs weinig met de dertienvoudig A-international van Italië doet.

“Belotti is een buitengewone jongen die door iedereen wordt geliefd. Hij staat met beide benen op de grond en is erg nederig, zelfs met een clausule van honderd miljoen op zijn schouders. Hij moet gewoon rustig blijven. Hij heeft gezegd dat hij niet eens bij die clausule heeft stilgestaan toen hij verlengde. Hij scoorde vorig seizoen 26 keer in de Serie A, met of zonder clausule”, besluit Cairo. Belotti heeft bij Torino nog een contract tot medio 2021.