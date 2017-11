Alderweireld niet meer in actie in 2017: ‘Hij is teleurgesteld’

Toby Alderweireld komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor Tottenham Hotspur. De centrale verdediger is met een hamstringblessure uitgeschakeld. De Belg raakte geblesseerd tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid op 1 november; hij moest zich al in de eerste helft laten vervangen.

“Hij is uitgeschakeld tot na Kerst”, vertelt manager Mauricio Pochettino in gesprek met Engelse media. “Hij is teleurgesteld, maar hij probeert zich te concentreren op zijn herstel en de eerste fase van de revalidatie. Met dit soort blessures moeten we altijd voorzichtig zijn.” Alderweireld speelde dit seizoen vijftien wedstrijden voor the Spurs en daarin gaf hij één assist.

Pochettino zag deze week Christian Eriksen uitblinken bij Denemarken. Met een hattrick hielp hij zijn land aan een plek op het WK van volgend jaar in Rusland. “Hij scoorde ongelooflijke doelpunten. Maar ik wil hem niet te veel ophemelen, want je weet wat er daarna gebeurt. De manager brengt hem onder de aandacht van andere clubs. Ik wil niet zeggen dat hij een fantastische speler is. Oké, hij is een gemiddelde speler", aldus Pochettino.