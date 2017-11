Terugkeer lonkt: ‘Ja, Sandro wil naar Bayern München’

Sandro Wagner heeft zijn zinnen gezet op een transfer van TSG 1899 Hoffenheim naar Bayern München en Julian Nagelsmann bevestigt de interesse uit Beieren. De 29-jarige Wagner doorliep de jeugdopleiding van Bayern, maar speelde slechts acht wedstrijden in het eerste elftal en brak er dus nooit helemaal door.

“Er is niet anders te zeggen dan dat er interesse is, maar het duurt niet lang meer totdat het Kerst is”, vertelt Nagelsmann in de Duitse media. “Iedereen weet dat Sandro kinderen heeft in de buurt van München, dat Bayern zijn jeugdclub is en dat hij niet meer de jongste is. Ik ben niet boos op hem.” De coach neemt het de zevenvoudig A-international dus niet kwalijk dat hij oren heeft naar een terugkeer.

“Ja, Wagner wil naar Bayern", klinkt het.Wagner speelt sinds vorig jaar zomer voor Hoffenheim, dat hem voor ruim twee miljoen euro overnam van SV Darmstadt 98. Afgelopen seizoen was de spits, wiens contract nog doorloopt tot de zomer van 2020, goed voor twaalf doelpunten in 33 wedstrijden en dit seizoen scoorde hij zes keer in vijftien wedstrijden. Bayern zou in Wagner een stand-in zien voor Robert Lewandowski.

Het had overigens niet veel gescheeld of Wagner was in de Eredivisie terechtgekomen, want FC Groningen meldde zich in de zomer van 2009 concreet bij Duisburg en PSV bracht zelfs een bod van twee miljoen euro uit op de toenmalige jeugdinternational. “PSV is natuurlijk wél een grote club, dus ik neem aan dat Sandro daar zeker naar zal willen luisteren”, zei zaakwaarnemer Thomas Kroth daar toen over. Wagner bleef echter nog een half jaar bij Duisburg en vertrok toen naar Werder Bremen.