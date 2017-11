Icoon bekritiseert Neymar: ‘Om te spelen tegen Guingamp en Amiens?’

Eric Cantona heeft geen flauw idee waarom Neymar afgelopen zomer de overstap maakte van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De Braziliaan werd de duurste speler aller tijden na zijn overstap voor 222 miljoen euro. De aanvaller zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract in Parijs.

“Als je 25 jaar oud bent en voor Brazilië en Barcelona speelt, dan vraag ik me af waarom je ervoor kiest om in de Ligue 1 te gaan voetballen, om te spelen tegen Amiens of Guingamp. Het is niet mijn idee van passie en voetbal”, vertelt Cantona in gesprek met Yahoo. De Champions League is niet genoeg, stelt de Fransman: “De Champions League? Dat zijn maar maximaal tien wedstrijden. Ik begrijp niet waarom hij naar Frankrijk is gekomen.”

Neymar speelde in totaal vier seizoenen voor Barcelona, waarmee hij onder andere een keer de Champions League won en twee keer Spaans landskampioen werd. De 82-voudig international kwam tot 186 wedstrijden, waarin hij 105 keer scoorde en 80 assists gaf. In dienst van PSG speelde de Braziliaan tot dusver twaalf wedstrijden en kwam hij tot elf doelpunten en negen assists.