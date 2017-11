‘Cillessen mag voor tien miljoen naar Premier League vertrekken’

Newcastle United heeft naar verluidt interesse in Jasper Cillessen. Ondanks dat manager Rafael Benítez al de beschikking heeft over drie doelmannen, zou hij graag zien dat de Nederlander de overstap maakt naar de Premier League. De international is voor een zacht prijsje op te halen bij Barcelona.

Volgens Marca is Barcelona bereidt om de 28-jarige doelman voor een bedrag van tien miljoen euro van de hand te doen. De club nam Cillessen vorig jaar zomer nog voor dertien miljoen euro over van Ajax. In Camp Nou was hij vanaf het eerste moment twee keus achter eerste doelman Marc-André ter Stegen. De Nederlander zou volgens de Spaanse krant zelf open staan voor een vertrek.

Afgelopen seizoen speelde de 38-voudig international negen wedstrijden voor de Catalanen, waarvan acht in de Copa del Rey. Dit seizoen speelde de Nijmegenaar nog maar één wedstrijd, op 24 oktober stond hij onder de lat in de bekerwedstrijd tegen Real Murcia. Cillessen, wiens contract nog doorloopt tot de zomer van 2021, zou echter niet eerder dan aankomende zomer mogen vertrekken.