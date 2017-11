‘Ik speel bij Monaco bij het tweede en dat is wel even anders dan bij Ajax’

Francesco Antonucci verruilde in de zomer van 2015 de jeugdopleiding van Anderlecht voor die van Ajax. Anderhalf jaar later vertrok de talentvolle middenvelder weer uit Amsterdam. AS Monaco nam hem voor tweeënhalf miljoen euro over. De Belg hoopt dit seizoen op zijn debuut in de hoofdmacht.

Antonucci sloot zich begin dit kalenderjaar aan bij het tweede elftal van Monaco en hij heeft het gevoel dat hij bij de Ligue 1-club serieuzer wordt genomen dan bij Ajax. Hij verwacht bij zijn huidige werkgever meer kans te hebben op een doorbraak. “Ik weet niet waarom, maar Ajax had weinig vertrouwen in mij”, vertelt de achttienjarige in gesprek met Ajax Showtime. “Ik was écht goed bezig, maar toch mocht ik niet aansluiten bij Jong Ajax. Ik speel bij Monaco bij het tweede team en dat is echt wel even anders dan bij Ajax in O19. Het is veel fysieker. Doordat ik klein ben heb ik altijd al wel geleerd hoe ik met fysiek spel om moet gaan. Door mijn voetballende kwaliteiten kan ik de fysieke duels uit de weg gaan.”

Spijt van zijn overgang van Anderlecht naar Ajax heeft de Belg, die ook een Italiaans paspoort heeft, niet. “Absoluut niet. Ajax was top. Alle kwaliteiten die ik heb, heb ik bij Ajax kunnen verbeteren. Het is een geweldige opleiding met een hoop goede trainers. Ik heb veel geleerd van Aron Winter bijvoorbeeld. Mijn tijd bij Ajax was gewoon heel mooi, laat daar geen misverstand over bestaan.” Antonucci speelde tot dusver achttien wedstrijden in het tweede elftal van Monaco en daarin was hij twee keer trefzeker.