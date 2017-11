‘Mourinho is niet iemand die gaat schreeuwen en met thee gaat smijten’

Frank Lampard heeft z’n twijfels over de bewering dat José Mourinho woedend zou zijn geweest op zijn spelers van Manchester United, na de 2-1 nederlaag tegen Huddersfield Town eerder dit seizoen. De Portugees zou tekeer zijn gegaan in de kleedkamer en eiste dat zijn spelers de fans een uitleg zouden geven voor het feit dat Huddersfield meer wil toonde om te winnen.

Lampard kent Mourinho vanuit hun gezamenlijke tijd bij Chelsea als een totaal ander persoon. “Toen hij voor het eerst bij de club kwam, veranderde hij mijn hele kijk op het voetbal. Het was niet zozeer het tactische aspect en dat soort dingen, hij was tactisch erg goed, het ging meer om zelfvertrouwen, hoe hij met mij omging en hoe hij sprak. We weten allemaal dat hij een soort van arrogantie heeft”, vertelt de Engelsman in gesprek met Copa 90.

“Hij was mijn eerste manager ooit die tijdens de rust, wanneer we achter stonden of een slecht speelden, niet binnenkwam en zei: ‘wat zijn jullie mee bezig?’ en bekertjes thee naar je gooide. Hij zou gezegd hebben: ‘Maak je geen zorgen jongens, we gaan deze wedstrijd winnen. We staan me 2-0 achter, maar dit gaat eindigen in een 3-2 zege.’”