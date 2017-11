’Ik steun Messi als hij besluit te vertrekken bij Barcelona'

Ronaldinho zou Lionel Messi steunen als de Argentijn besluit om Barcelona te verlaten. De Argentijn speelt al zijn gehele professionele loopbaan voor de Catalanen, nadat hij in 2000 als jongeling de overstap maakte van Newell’s Old Boys naar Spanje.

Echter, de toekomst van de dertigjarige aanvaller bij Barcelona is onzeker. Hoewel er volop gespeculeerd wordt dat hij met de club een overeenkomst heeft bereikt over de verlenging van zijn aflopende contract, is er naar buiten toe nog niks gecommuniceerd door Barça. Josep Guardiola zou geïnteresseerd zijn in een hereniging met Messi bij Manchester City.

Ronaldinho zou elke beslissing van Messi steunen, vertelt hij in gesprek met Goal: “Het is moeilijk voor mij om dit te zeggen, want hij is een goede vriend. En als een goede vriend juich ik altijd zijn geluk toe. Als hij de beslissing neemt om naar en andere club te gaan, ook al ben ik een ambassadeur van de club, zou ik hem steunen, maar ik zou het geweldig vinden als hij bij Barcelona blijft.”

“Waar hij ook speelt zou hij het verschil maken”, besluit de Braziliaan die tussen 2003 en 2008 voor de Spaanse grootmacht speelde. Messi is dit seizoen weer ouderwets op dreef voor de Blaugrana, in zeventien wedstrijden was hij zestien keer trefzeker en gaf hij vijf assists.