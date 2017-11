‘Ronaldo kwam aan in zijn Rolls Royce en zei dat ik moest blijven geloven’

Cristiano Ronaldo is volgens velen op dit moment de beste voetballer ter wereld. De topscorer aller tijden is een clubicoon en voorbeeld voor velen. Ronaldo is meer dan een voetballer, hij is een merk en de best betaalde atleet ter wereld. Volgens Forbes verdiende de Portugees alleen in 2016 al 75 miljoen euro. Voor een gesponsorde post op Instagram verdient hij 350.000 euro, zo wordt geschat. Ronaldo won deze week voor de vijfde keer de Goal 50 Award, een prijs voor de beste voetballer ter wereld volgens de verslaggevers van de website. Hetzelfde medium maakte onderstaande documentaire, om de wereldberoemde voetballer nog beter te leren kennen.