‘Als hij een wedstrijd verloren heeft, kan ik beter uit zijn buurt blijven!’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen WAG's pikt Justus Céline Schols op. De 21-jarige heeft een relatie met Joost van Aken die afgelopen zomer van sc Heerenveen de overstap maakte naar Sheffield Wednesday in Engeland. Céline vertelt over hoe de twee elkaar ontmoet hebben, laat haar hockeyskills zien op haar oude club in Almere en beantwoordt op de terugweg nog een serie lastige vragen.